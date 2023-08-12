«Бавария» — «РБ Лейпциг»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча за Суперкубок Германии!

Сегодня, 12 августа, пройдёт матч Суперкубка Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг». Начало — в 22:45 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

В Германии стартует новый футбольный сезон! «Бавария» входит в сезон без основного вратаря, но, возможно, с Гарри Кейном. «РБ Лейпциг» в межсезонье потерял ряд ключевых игроков, но всё равно готов побороться за трофей. Кто окажется сильнее?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Бавария» — «РБ Лейпциг».