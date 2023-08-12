«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предложил прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.80.

«Арсенал» и «Ноттингем Форест» сойдутся в 1-м туре АПЛ. «Канониры» начинают свой путь к борьбе за титул. Не думаю, что гости тут смогут навязать что-то противнику.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Арсенал» стартовал в новом сезоне с большой победы — в Суперкубке Англии с «Манчестер Сити». Да, большую часть матча «канониры» отбивались, сравняв счёт буквально на последних минутах. Однако против «горожан» еще надо уметь выстоять, и у подопечных Артеты это получилось. Ну а затем всё зависело от мастерства и удачи — в серии пенальти лондонцы оказались сильнее.

Мощные покупки совершил «Арсенал» летом, укрепил состав, который и без того претендовал на титул в предыдущем сезоне. Так что перспективы очень большие у Артеты сейчас. Думаю, за этой командой стоит следить.

А вот «Ноттингем Форест» особых покупок летом не сделал. Можно отметить приход Эланги из «МЮ» и ещё пары футболистов. Многие ушли из стана «лесников». Хотя это и не удивительно — в прошлом сезоне клуб очень мощно закупился. Сейчас одна из проблем красных — вратарская позиция. В прошлом розыгрыше АПЛ очень помог «Форесту» арендованный Навас. Но он вернулся в «ПСЖ». Посмотрим, как решит эту проблему команда Стива Купера.

В прошлом сезоне «Ноттингем» выступил не очень удачно — боролся за выживание в АПЛ. Впрочем, клуб остался в лиге, опередив многих более опытных соперников. Да и в некоторых матчах очень неплохо смотрелись красные.

Думаю, тут у гостей нет шансов. Да, состав у «Фореста» укомплектован, но с игроками «Арсенала» он всё равно не сравнится. «Канониры» и в прошлом сезоне были мощны. Сейчас они стали ещё сильнее — лондонцы стартуют в АПЛ с уверенной победы», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.46.

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