«Локомотив» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Крылья Советов».
Ставка: победа «Локомотива» за 1.95.
«Локомотив» дома сыграет с «Крыльями Советов» в 4-м туре РПЛ. Думаю, фаворит тут очевиден. Самарцам будет тяжело даже вничью сыграть.
«Локомотив» достаточно неплохо стартовал в новом сезоне. В пяти матчах у железнодорожников только одно поражение — 1:4 в 3-м туре от ЦСКА. Хотя до этого с тем же счётом подопечные Галактионова обыграли «Факел». Также московский клуб дважды не проиграл «Рубину» — 2:2 и 1:0.
А вот «Крылья Советов» выдали несколько результативных матчей за последние недели, и далеко не всегда они добивались успеха — 2:3 с «Балтикой», 3:3 с «Динамо» и 5:1 с «Ростовом». Однако пару дней назад самарцы встречались с «Зенитом», который их обыграл с минимальным счётом 1:0. Так что подопечным Осинькина не повезло сыграть с двумя сильными командами на одной неделе.
Думаю, «Локомотив» тут сильнее. Клуб мог бы и лучше стартовать, набрать больше очков. Так что я считаю, что подопечные Галактионова сейчас настроятся на уверенную викторию. «Крылья Советов» вряд ли смогут навязать борьбу железнодорожникам.
Выберу ставку — «победа «Локомотива», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 7.46.
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