«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч Суперкубка Германии

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Суперкубка Германии «Бавария» — «Лейпциг».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.87.

«Большой немецкий сезон, как обычно, начинается с Суперкубка Германии и, как обычно, там играет «Бавария», как обычно, она фаворит. В соперниках будет «Лейпциг».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команды много играли между собой, и в финалах в том числе. Но «Бавария» — очевидный фаворит у букмекеров. Репутация мюнхенского клуба говорит сама за себя.

Суперкубок Германии 2023. Финал Суперкубок Германии 2023. Финал 12 августа 2023, суббота. 21:45 МСК Бавария Мюнхен Не начался РБ Лейпциг Лейпциг Кто победит в основное время? П1 X П2

Большие победы для «Лейпцига» всё ещё в диковинку, поэтому команда будет настроена на этот матч. Но способности «Баварии» выше. Жду высокой результативности от этой игры, так как не вижу причин «Лейпцигу» закрываться сзади. Вполне может пойти игра на встречных курсах. Моя ставка — ТБ (2.5) и обе забьют», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 7.46.

Стало известно, когда Кейн может дебютировать за «Баварию».

Булыкин: «Динамо» на психологическом уровне важно победить «Балтику».

Свинов рассказал об отношениях между голкиперами «Спартака».