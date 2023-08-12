«Ньюкасл» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 1.79.

«Ньюкасл» примет дома «Астон Виллу» в рамках 1-го тура нового сезона АПЛ. Соперники летом уже встречались в товарищеском матче и расписали результативную ничью — 3:3. Но, думаю, сейчас три очка всё же наберут хозяева поля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ньюкасл» в прошлом сезоне всех удивил. Конечно, после прихода новых владельцев многие ожидали создания второго «Ман Сити». Но «сороки» пошли по другому пути — позвали не такого медийного тренера Эдди Хау, стали делать точечные покупки. И такая «скромность» дала свои плоды — тихим ходом «Ньюкасл» в прошлом сезоне финишировал аж в топ-4 и попал в Лигу чемпионов.

Летом чёрно-белые снова сделали всего несколько покупок, зато каких! Пришёл в «Ньюкасл» звезда «Милана» Тонали и Барнс из «Лестера». Эти игроки точно повлияют на игру «сорок», хотя по Тонали пока есть вопросы — итальянцам бывает тяжело приспособиться к английскому футболу.

«Астон Вилла» похожим образом вела себя на трансферном рынке этим летом. Есть несколько очень хороших усилений у клуба — Диаби из «Байера», Пау Торрес из «Вильярреала» и Тилеманс из «Лестера». Так что перспективы у подопечных Унаи Эмери в новом сезоне тоже весьма большие.

В прошлом сезоне «Вилла», как и «Ньюкасл», смогла показать очень достойный результат. Клуб уверенно выступал весь розыгрыш АПЛ и в итоге финишировал в еврокубковой зоне, опередив «Тоттенхэм».

Да, соперники примерно равного уровня, сделали несколько точечных усилений летом. Они снова претендуют на финиш в еврокубковой зоне. Но я всё же больше верю в успех «Ньюкасла». Клуб у себя дома играет очень уверенно. Думаю, «сороки» точно стартуют в АПЛ с домашней победы», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.46.

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