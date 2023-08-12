«Атлетик» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на игру Примеры «Атлетик» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.97.

«Начинается чемпионат Испании, и в 1-м же туре пройдёт «эль класико». «Атлетик» примет «Реал».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Реал» становится другим с уходом Карима Бензема. Надо решать проблему в атаке. Есть Винисиус, Хоселу, купили Беллингема, но в целом с уходом Бензема игра у «Реала» поменяется. Посмотрите результаты товарищеских матчей. Понятно, что это всё подготовка, но в последних двух матчах «Реал» пропустил шесть, а забил всего один гол. Это всё должно заботить оборону и Анчелотти в частности, потому что мадридцы всегда славились хорошей защитой.

«Атлетик» — команда известная, прессингующая. Изменений в составе перед этим сезоном было немного. Стоит отметить, что очные матчи получаются, как правило, крепкие и плотные, плюс малорезультативные. За последние семь очных матчей был всего лишь один верх (2:1).

Раз уж статистика матчей говорит о низовом сценарии, то и я остановлюсь на ТМ (2.5). Если боитесь играть такой «низ», то можно взять ТМ (3). Три мяча могут быть забиты, но я сомневаюсь», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.46.

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