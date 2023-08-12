Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 12 августа

«Ростов» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 12 августа
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Рубин» в 4-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.93.

«Ростов», возвращаясь на своё поле, сыграет с «Рубином». Недавно команды играли в Кубке на этом поле: «Ростов» выиграл 1:0 благодаря голу Комарова. Тяжёлый был матч, тягучий, очень такой плотный, но там были смешанные составы, особенно у «Ростова». И сейчас у «Ростова» тоже был смешанный состав, и у него два поражения подряд — в Самаре и в Екатеринбурге. Конечно, положительных эмоций команде Валерия Карпина всё это не добавляет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь матч дома, при своих болельщиках. И в хорошем функциональном состоянии находится «Ростов», поэтому команда побежит. У «Рубина» тоже были изменения в кубковом матче, но у казанцев не такая длинная скамейка. Правда, в первой игре в Ростове «Рубин» очень достойно смотрелся, очень неплохо, особенно в концовке, когда в последние 30 минут вообще не давал «Ростову» выйти со своей половины поля. Тогда «Рубин» на свой гол наиграл, но не забил, может быть, забьёт сейчас, но и, скорее всего, пропустит. Мой прогноз – «обе забьют» за 1.93», — сказал Генич.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
12 августа 2023, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 7.46.

Стало известно, когда Кейн может дебютировать за «Баварию».

Булыкин: «Динамо» на психологическом уровне важно победить «Балтику».

Свинов рассказал об отношениях между голкиперами «Спартака».

Сезон только начинается:
«Ростов» — «Рубин». Рано хвататься за голову!
«Ростов» — «Рубин». Рано хвататься за голову!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023