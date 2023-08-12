«Атлетик» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетик» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 3.60.

«Атлетик» и «Реал» Мадрид проведут матч в 1-м туре чемпионата Испании. Мадридцы претерпели несколько изменений в основном составе. Учитывая это, а также непростые игры в гостях у «Атлетика», не уверен, что «сливочные» сумеют тут добиться успеха.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Главная трансферная новость «Реала» этим летом — уход Бензема. Распался их дуэт с Винисиусом. Последние несколько лет они вдвоём принесли клубу много побед. Равной замены «сливочные» пока не подписали. Впрочем, несколько усилений команда сделала — купила Беллингема и Гюлера. Но буквально на днях стало известно, что из-за «крестов» надолго выбыл Куртуа у «Реала». Так что сейчас мадридцам необходимо ещё и подписывать голкипера.

В прошлом сезоне команда Анчелотти больших успехов не добилась — были неудачи в Ла Лиге и в Лиге чемпионов. Но зато смог клуб победить в Кубке Испании. Летом коллектив из Мадрида провёл товарищеские матчи с топовыми соперниками. Можно отметить поражение в принципиальной игре с «Барселоной» (0:3) и неудачу с «Ювентусом» (1:3).

Ну а про «Атлетик» особо нечего сказать. Клуб почти никого не подписал — пару игроков пришли свободными агентами. У других футболистов завершились контракты. В прошлом сезоне баски выступили неплохо, почти зацепились за еврокубки, но на несколько очков всё-таки уступили «Осасуне».

В товарищеских матчах подопечные Эрнесто Вальверде тоже редко выигрывали. В основном клуб играл вничью. Так, можно отметить встречу «Атлетика» с «Манчестер Юнайтед» — 1:1.

Я не уверен, что «Реал» тут точно выиграет. К составу мадридцев есть много вопросов. «Атлетик» — не тот клуб, который легко обыграть у него дома. Думаю, баски не дадут тут «Реалу» набрать три очка. Тем более на финише прошлого сезона «сливочным» тоже не удалось обыграть противника из Бильбао — 1:1.

Сегодня я тоже поставлю на ничью», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 7.46.

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