«Челси» — «Ливерпуль»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча АПЛ!

Сегодня, 13 августа, пройдёт матч 1-го тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль». Начало — в 18:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Новый сезон АПЛ! Юрген Клопп немного перестроил «Ливерпуль» и готов дать бой чемпионам из Манчестера, «Челси» же пригласил на пост тренера Маурисио Почеттино и разгрузил состав. Кто начнёт чемпионат с победы?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Челси» — «Ливерпуль».