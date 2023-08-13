«Зенит» — «Факел»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Факел».
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.93.
«Зенит» примет дома «Факел» в 4-м туре РПЛ. Не думаю, что у гостей тут есть шансы. Питерцы должны на классе легко побеждать.
«Факел» смог добиться первой виктории в сезоне на неделе – обыграл в Кубке ЦСКА со счётом 2:0. Хотя для меня та игра была неоднозначной. Армейцы не так серьёзно отнеслись ко встрече, копили силы. Да и не обошлось без индивидуальных ошибок. Так что, как по мне, о форме воронежцев намного красноречивее говорят четыре поражения до этого.
А вот «Зенит» на неделе переиграл «Крылья Советов» в Кубке с минимальным счётом 1:0. Питерцам важно было победить, потому что они начали испытывать проблемы. В двух встречах до этого команда Семака не смогла выиграть – 2:3 с «Динамо» и 1:1 с «Ростовом».
Я не думаю, что «Факелу» тут стоит на что-то рассчитывать. «Зенит» сейчас очень мотивирован на успех, особенно у себя дома. Если бы «огнеопасные» играли на домашнем стадионе, то хотя бы за ничью они могли бы зацепиться», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 11.45.
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