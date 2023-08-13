«Челси» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 3.75.

«Центральный матч первого тура АПЛ – «Челси» против «Ливерпуля». Обе команды находятся в периоде перестройки. Особенно это касается «синих», у которых сменился главный тренер и ушло много игроков. Так что будет интересно посмотреть на это противостояние.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для «Челси» прошлый сезон был абсолютно провальным. Что говорить, если по ходу розыгрыша АПЛ командой в разное время руководили три тренера. А теперь «синих» возглавил Почеттино, с которым команда пока не проводила официальных матчей. В новом сезоне «пенсионеры» остались без еврокубков – в предыдущем розыгрыше АПЛ они финишировали слишком низко в таблице.

Летом клуб уже провёл большую чистку состава, продал много футболистов. Примечательно, что помимо команд из Саудовской Аравии «Челси» отдал своих игроков основы соперникам по АПЛ – Хаверца в «Арсенал», Маунта в «Ман Юнайтед» и Ковачича в «Ман Сити». Но и без приобретений коллектив не остался. Можно отметить приход Нкунку, который, впрочем, уже получил травму и выбыл на несколько месяцев.

«Ливерпуль» в прошлом сезоне тоже долгое время шёл в середине таблицы и не имел особых перспектив, но Юрген Клопп со своими подопечными всё-таки сумели изменить ситуацию. «Красные» даже почти зацепились за топ-4, но в итоге всё же финишировали на пятой строчке.

Летом «Ливерпуль» больших закупок не делал. Команда приобрела только Мак Аллистера и Собослаи. Зато клуб покинули несколько игроков основы, и все отправились в Саудовскую Аравию. Уехали Фабиньо, Хендерсон и Фирмино. Конечно, будет интересно посмотреть, как Клопп справится с такими изменениями в составе.

Предсезонную подготовку соперники провели почти одинаково – часто побеждали. «Ливерпуль» потерпел единственную неудачу с «Баварией» (3:4), а «Челси» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и «Боруссией» Дортмунд (1:1 оба раза).

В общем, я тут очевидного фаворита не вижу. Да, «Ливерпуль» кажется более собранной командой – у неё хотя бы не менялся тренер. Однако и «Челси» нельзя недооценивать – уровень футболистов остаётся очень высоким.

Думаю, эти соперники, в прошлом сезоне показавшие нестабильные результаты, сегодня не выявят победителя», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 11.45.

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