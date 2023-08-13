«Хетафе» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Хетафе» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 2.00.

«Хетафе» и «Барселона» встретятся в 1-м туре испанского чемпионата. Разного уровня соперники тут сыграют. Думаю, каталонцы одержат доминирующую победу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» с Хави выиграла несколько важных турниров в Испании в прошлом сезоне, включая Ла Лигу, конечно. Сине-гранатовые набрали форму и уже готовы к еврокубкам в новом сезоне.

Больших трансферов летом каталонцы не совершили. Свободным агентом пришёл Гюндоган, также подписал клуб нескольких молодых талантов. Зато покинули «Барселону» несколько ветеранов – Бускетс и Альба. А Дембеле уже почти перешёл в «ПСЖ». Так что мы в новом сезоне увидим уже немного других сине-гранатовых.

Летом «Барселона» провела пять товарищеских матчей, в которых уступила только один раз – 3:5 с «Арсеналом». Зато удалось клубу выиграть в более принципиальном противостоянии – 3:0 с «Реалом».

А вот про «Хетафе» сказать особо нечего. В прошлом сезоне клуб боролся за выживание в Ла Лиге. Небольшая серия без поражений в заключительных турах позволила тёмно-синим сохранить прописку в Примере. Конечно, большие трансферы коллектив себе не может позволить.

Зато в большинстве товарищеских игр летом подопечные Хосе Бордаласа выигрывали. Только два раза клуб уступил – 1:2 с «Гранадой» и 0:1 от «Реймса». С соперниками из других стран «Хетафе» имел успех.

Я тут не вижу особых вариантов, при которых хозяева поля могут рассчитывать на успех. Почти все молодые таланты остались в «Барселоне». Так что каталонцы должны уверенно стартовать в Ла Лиге с победы», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 11.45.

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