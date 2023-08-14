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«Пари НН» — «Ахмат»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

«Пари НН» — «Ахмат»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат».

Cтавка: победа «Пари НН» 2:1 за 11.00.

«Пари НН» обладает хорошо сыгранной защитой и умеет действовать от обороны. Но пора набирать очки и выбираться из низов, иначе придется снова бороться за выживание. Игра со «Спартаком» показала, что у команды Юрана есть атакующий потенциал. На матч с «Ахматом» нижегородцы выйдут с серьезным настроем и сумеют победить непростого соперника», — сказал Бубнов.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
14 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ахмат
Грозный
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П1
X
П2

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 9.45.

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