«Пари НН» — «Ахмат»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат».

Cтавка: победа «Пари НН» 2:1 за 11.00.

«Пари НН» обладает хорошо сыгранной защитой и умеет действовать от обороны. Но пора набирать очки и выбираться из низов, иначе придется снова бороться за выживание. Игра со «Спартаком» показала, что у команды Юрана есть атакующий потенциал. На матч с «Ахматом» нижегородцы выйдут с серьезным настроем и сумеют победить непростого соперника», — сказал Бубнов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 9.45.

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