«Пари НН» — «Ахмат»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат».
Cтавка: победа «Пари НН» 2:1 за 11.00.
«Пари НН» обладает хорошо сыгранной защитой и умеет действовать от обороны. Но пора набирать очки и выбираться из низов, иначе придется снова бороться за выживание. Игра со «Спартаком» показала, что у команды Юрана есть атакующий потенциал. На матч с «Ахматом» нижегородцы выйдут с серьезным настроем и сумеют победить непростого соперника», — сказал Бубнов.
МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
14 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Экспресс с коэффициентом 9.45.
Сослан Джанаев: у меня есть сейчас предложение, в ближайшее время узнаете.
Фёдор Смолов: обсуждали с Захаряном его переход в «Реал Сосьедад».
Семак — о Венделе: чудес не бывает, он пропустил предсезонную подготовку.
Нижегородцам нужны голы!
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