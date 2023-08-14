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Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат»

Прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — «Ахмат»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Пари НН» – «Ахмат».

Ставка: победа «Пари НН» за 2.90.

«Пари НН» имел на два дня подготовки к матчу больше, чем «Ахмат», и это лишнее время для отдыха было весьма кстати. Нижегородцы поучаствовали в матче-триллере в Кубке России со «Спартаком». Инициатива постоянно переходила из рук в руки, зрители увидели 10 мячей, один из которых не был засчитан после VAR. В итоге «Спартак» вырвал победу со счётом 5:4 благодаря двум голам после 80-й минуты.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эта встреча стада для «Парин НН» первой в сезоне, в которой удалось забить более одного мяча. К слову, стоит отметить, что матчи «Пари НН» и «Ахмата», как правило, выходят весьма напряжёнными и результативными. В трёх из четырёх встречах между этими командами забивали обе соперника, а общее число голов было не менее четырёх.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
14 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ахмат
Грозный
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П1
X
П2

«Ахмат» тоже проиграл свой кубковый матч «Балтике» (0:2), но сделал это без большой драмы. У команды Сергея Ташуева всего одна победа в семи последних официальных матчах. В шести из семи этих игр грозненцы пропускали минимум дважды. «Пари НН» тоже не может похвастаться хорошими результатами, но, если вынести за скобки предыдущий матч со «Спартаком», нижегородцы показывают более стабильную игру в обороне. Этот фактор, а также поддержка своих трибун поможет команде Сергея Юрана победить.

Экспресс с коэффициентом 9.45.

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Но и над Ташуевым сгущаются тучи:
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