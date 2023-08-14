Прогноз на матч 1-го тура АПЛ «МЮ» – «Вулверхэмптон»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «МЮ» – «Вулверхэмптон».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.40.

«Манчестер Юнайтед» провёл очень насыщенную предсезонную подготовку, которая началась в начале июля и вместила в себя восемь товарищеских матчей. После побед над «Лидсом» (2:0), «Лионом» (1:0) и «Арсеналом» (2:0) последовали поражения от «Рексема» из четвёртого дивизиона (1:3), мадридского «Реала» (0:2) и дортмундской «Боруссии» (2:3). Победа над «Лансом» (3:1) и ничья с «Атлетиком» (1:1) немного скрасили впечатление, но не может не обратить на себя внимание, что лишь в одной товарищеской встрече «МЮ» забил более двух мячей. Не удивительно, что руководство клубо в последний момент задумалось об усилении нападения и за неделю до старта чемпионата купило за 75 миллионов евро Расмуса Хойлунна из «Аталанты», который пока не провёл за свой новый клуб ни одного матча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Однако у «МЮ», в отличие от «Вулверхэмптона» сорахнился костяк состава. При этом есть кадровые проблемы – много игроков в лазарете. «Вулверхэмптон» при этом не проиграл ни одного из своих пяти товарищеских мачтей. Среди результатов можно отметить победу над «Порту» (1:0) и ничью с «Селтиком» (1:1). Гости неплохо готовы к сезону.

Также отметим низкую результативность летних матчей с участием «волков» – в трёх из пяти встреч было забито менее трёх мячей. Примечательно, что не более двух голов было забито в 10 из 11 последних очных матчей «МЮ» с «Вулверхэмптоном». Поставим на тотал меньше 2.5 мяча и сейчас.

Экспресс с коэффициентом 9.45.

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