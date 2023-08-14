«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 1.86.

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» сыграют в 1-м туре чемпионата Англии. Думаю, «красные дьяволы» точно наберут три очка в этом противостоянии на своём поле.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ман Юнайтед» провёл довольно неплохой прошлый сезон, в сравнении с тем, что мы видели в последние годы. Клуб смог поучаствовать в финалах Кубка Англии и Кубка лиги, выиграв в одном из них. А в АПЛ «красные дьяволы» финишировали третьими и снова вернулись в Лигу чемпионов. В общем, при тен Хаге, кажется, «МЮ» набирает обороты.

Летом «Юнайтед» сделал несколько приобретений — Онана, Маунт и Хойлунн. Посмотрим, как они вольются в состав. Предсезонку клуб провёл неоднозначную — и проигрывал, и побеждал. Из важных матчей можно отметить успех «красных дьяволов» с «Арсеналом» (2:0), но в то же время уступили они «Реалу» (0:2).

А вот «Вулверхэмптон» не лучшим образом провёл прошлый сезон. Клуб рассчитывал на борьбу хотя бы за Лигу конференций. Но финишировали «волки» только на 13-м месте, ниже середины таблицы. В итоге несколько дней назад команду возглавил Гари О’Нил. Из трансферов можно отметить отъезд Невеша в Саудовскую Аравию.

В отличие от МЮ, «Вулвс» провели неплохую предсезонку, не проигрывали. В том числе удалось команде обыграть «Порту» (1:0) и «Ренн» (3:1). Однако я не думаю, что, прогнозируя исход этого матча, стоит опираться только на товарищеские игры.

«Ман Юнайтед», конечно, сильнее своего соперника. У себя дома подопечные тен Хага обязаны легко набирать очки», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 9.45.

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