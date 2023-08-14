Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Португалии «Боавишта» – «Бенфика».

Ставка: победа «Бенфики» с форой (-2.5) за 2.85.

«Бенфика» начинает новый сезон с мотивацией провести его не хуже прошедшего. Задача не самая простая, ведь команда Роджера Шмидта смогла не только выиграть очередной чемпионский титул, но и дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. Сейчас же ей предстоит справиться с потерей лучшего бомбардира, замена которому уже хоть и найдена, но новичкам необходимо сыграться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Впрочем, «орлы» всерьёз усилились летом, чего только стоит возвращение Анхеля Ди Марии, который даже в свои годы способен помочь почти родному клубу вновь бороться за все трофеи. Аргентинец уже успел забить. Предсезонка показала, что «Бенфика» хорошо готова к сезону – в шести матчах команда добилась четырёх побед с разницей в два и более голов. Кроме того, гости успели сыграть в Суперкубке Португалии с «Порту», также одержав важную победу.

Разобраться с «Боавиштой» проблем не составит, особенно в нынешнем состоянии хозяев. Они сыграли всего в двух контрольных встречах и проиграли с общим счётом 0:5, а в Кубке лиге не справились со скромным «Унианом» (0:0). Поэтому основной ставкой возьмём победу гостей с форой (-2.5) с коэффициентом 2.85.

Экспресс с коэффициентом 9.45.

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