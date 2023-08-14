Представляем вашему вниманию прогноз на матч Первой лиги «Алания» – «Торпедо».

Ставка: победа «Алании» за 2.25.

Обе команды на старте сезона демонстрируют одинаковые результаты. «Алания» не слишком уверенно начала, поделив очки с новичком Первой лиги «Черноморцем» (1:1), но затем дома обыграла «КАМАЗ» и «Нефтехимик», не пропустив ни одного гола. В последнем туре клуб из Владикавказа минимально уступил лидеру чемпионата «Акрону» (0:1), однако показал неплохую игру и был близок минимум к ничьей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Стоит отметить, что «Алания» по-прежнему не допускает ошибок на своём поле – не проигрывают на протяжении девяти матчей, в которых одержали шесть побед. «Торпедо» тоже проиграл на прошлой неделе скромному «Соколу», поднявшемуся из Второй лиги, а ранее не смог переиграть всё тот же «Черноморец» (1:1). Таким образом у москвичей уже два тура подряд нет побед.

Подопечные Жозепа Клотета тоже мало забивают, а в гостях потерпели пять поражений в шести предыдущих официальных встречах. Кроме того, во Владикавказе автозаводцы не выигрывали почти девять лет. «Алании» по силам одержать третью домашнюю победу в сезоне – коэффициент на это событие 2.25.

Экспресс с коэффициентом 9.45.

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