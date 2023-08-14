Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Атлетико» – «Гранада».

Ставка: обе забьют — нет за 1.73.

«Атлетико» во главе с Диего Симеоне предпримет ещё одну попытку перезагрузиться. Мадридский клуб решил продолжить работу с проверенным специалистом, поэтому ничего нового в игре команды в новом сезоне мы не увидим. «Матрасники» по-прежнему будут ставить на крепкую оборону с большим количеством сухих матчей, но постараются улучшить реализацию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В товарищеских матчах хозяева только подтверждали прогнозы. Они прагматично играли с «Реалом Сосьедад» (0:0) и «Севильей» (1:1). Из общего ряда выбивается лишь несколько удивительная победа над «Манчестер Сити» (2:1), но в том матче «Атлетико» просто был лучше готов физически. У «Гранады» не получится сразу же преподнести сенсацию. Да, команда мгновенно вернулась в элиту, однако ей ещё необходимо войти в ритм.

У гостей много новичков, и даже отсутствие травм нельзя назвать явным преимуществом. На выезде «Гранада» выступает плохо – в пяти последних официальных матчах одна победа и три поражения без забитых голов. При этом у «Атлетико» девять побед подряд дома, пять из которых с перевесом в два и более гола. Основной ставкой рассмотрим «обе забьют – нет» с коэффициентом 1.73.

Экспресс с коэффициентом 9.45.

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