Касаткина — Стирнс: эксперты назвали фаворитку матча 1-го круга турнира в Цинциннати
Поделиться
15 августа на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) в матче первого круга сыграют россиянка Дарья Касаткина и американка Питон Стирнс. Начало встречи — ориентировочно в 18:00 мск.
Букмекеры видят фаворитом 26-летнюю россиянку. Победу Дарьи оценили в 1.26. Ставка на успех 21-летней американки идёт за 3.90.
Поставить на победу Касаткиной с форой (-5) геймов можно с коэффициентом 1.89, успех Стирнс с форой (+5) оценили в 1.88.
Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 18:00 МСК
13
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
55
Питон Стирнс
П. Стирнс
Касаткина — 13-я ракеткой мира. Стирнс на данный момент располагается на 55-м месте в мировом рейтинге.
Экспресс с коэффициентом 11.36.
Потапова стартовала с тяжёлой победы на турнире в Цинциннати.
Чесноков назвал Самсонову одним из фаворитов US Open.
Комментарии
- 15 августа 2023
-
11:00
-
10:00
- 14 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 августа 2023
-
19:00
Партнерский контент