Касаткина — Стирнс: эксперты назвали фаворитку матча 1-го круга турнира в Цинциннати

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15 августа на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) в матче первого круга сыграют россиянка Дарья Касаткина и американка Питон Стирнс. Начало встречи — ориентировочно в 18:00 мск.

Букмекеры видят фаворитом 26-летнюю россиянку. Победу Дарьи оценили в 1.26. Ставка на успех 21-летней американки идёт за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поставить на победу Касаткиной с форой (-5) геймов можно с коэффициентом 1.89, успех Стирнс с форой (+5) оценили в 1.88.

Касаткина — 13-я ракеткой мира. Стирнс на данный момент располагается на 55-м месте в мировом рейтинге.

Экспресс с коэффициентом 11.36.

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