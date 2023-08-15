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Касаткина — Стирнс: эксперты назвали фаворитку матча 1-го круга турнира в Цинциннати

Касаткина — Стирнс: эксперты назвали фаворитку матча 1-го круга турнира в Цинциннати
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15 августа на турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США) в матче первого круга сыграют россиянка Дарья Касаткина и американка Питон Стирнс. Начало встречи — ориентировочно в 18:00 мск.

Букмекеры видят фаворитом 26-летнюю россиянку. Победу Дарьи оценили в 1.26. Ставка на успех 21-летней американки идёт за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поставить на победу Касаткиной с форой (-5) геймов можно с коэффициентом 1.89, успех Стирнс с форой (+5) оценили в 1.88.

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 18:00 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Питон Стирнс
55
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Касаткина — 13-я ракеткой мира. Стирнс на данный момент располагается на 55-м месте в мировом рейтинге.

Экспресс с коэффициентом 11.36.

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