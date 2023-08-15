Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Штурм» — ПСВ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Штурм» – ПСВ.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.

Полноценной интриги по результату в этом противостоянии уже нет. «Штурму» тяжело было бы отыграть три мяча в нынешнем состоянии почти от любого клуба, а с ПСВ у него и вовсе большая разница в классе. Тем не менее в домашнем матче австрийцы будут настроены только на победу, а потому сконцентрируются в первую очередь на атаке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первых трёх матчах нового сезона у хозяев никаких проблем с реализацией не было – в среднем они забивали больше четырёх голов за игру. Кроме того, даже в Эйндховене без гола престижа поле не покинули. ПСВ, в свою очередь, будет совсем не против открытого стиля игры, так как у него появляется больше свободы, которой грамотно воспользуются молодые игроки ближайшего резерва.

В этом сезоне подопечные Петера Боша ошибок не допускают, одержав три победы в трёх матчах и пропустив всего один гол. С преимуществом в три гола гости почти ничем не рискуют, тогда как для хозяев риск – единственный шанс на успех. Таким образом, основной ставкой возьмём тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.50.

Экспресс с коэффициентом 11.36.

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