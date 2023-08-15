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Прогноз на игру отбора Лиги чемпионов «Арис» — «Ракув»

Прогноз на игру отбора Лиги чемпионов «Арис» — «Ракув»
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Арис» – «Ракув».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Арис» в этой еврокубковой кампании пока проявляет себя с положительной стороны. Даже поражение в первом матче в Польше не испортило общего впечатления. Киприоты смотрелись неплохо, нашли в себе силы вернуться в игру после двух пропущенных мячей, не боялись брать на себя инициативу, но скачок в уровне сложности между БАТЭ и «Ракувом» оказался слишком большим.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поляки после победы над «Арисом» сразу же допустили первое поражение в сезоне. Отчасти из-за того, что в мачте с «Пястом» Давид Шварга решил применить ротацию, чтобы сберечь силы игроков основы для матча на Кипре. «Ракув» долгое время делал ставку на надёжную игру в обороне, но в последнее время она стала подводить.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2023, вторник. 20:00 МСК
Арис
Лимасол, Кипр
Не начался
Ракув
Ченстохова, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ракув» пропускает уже в пяти матчах подряд, причём трижды он пропускал больше одного мяча. В ответном матче с «Карабахом» полякам отчасти повезло пропустить всего раз и отстоять необходимый счёт. На Кипре будет не менее сложно, у местного «Ариса» есть все шансы не дать гостям отсидеться в обороне и втянуть их в результативный обоюдоострый матч. При таких раскладах ставка на «обе забьют – да» за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 11.36.

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