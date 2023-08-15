«Галатасарай» — «Олимпия»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Олимпия».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.34.

Турецкие команды не из тех, кто будут сильно напрягаться, когда результат уже сделан. Исключения бывают только тогда, когда попадается действительно слабый соперник, как это было у «Фенербахче» и «Зимбру», но «Олимпия» достаточно крепкая и её не получится разгромить, играя вполсилы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Словенская команда свои лучшие шансы на забитый мяч истратила в первой игре. В Стамбуле «Олимпии» будет уже гораздо сложнее создавать моменты, тем более что оборона у «Галатасарая» довольно крепкая и в родных стенах он пропускает мало.

Первый матч между этими командами получился результативным, но второй уже может таким не быть. Хозяева понимают, что дело уже сделано, им достаточно одного гола, чтобы записать на свой счёт очередную победу и порадовать домашних болельщиков. Атака у турок немного нестабильна, и в матче, где одним забивать уже особо не надо, а вторые вряд ли смогут это сделать, трудно ожидать обилия голов. Можно поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 2.34.

Экспресс с коэффициентом 11.36.

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