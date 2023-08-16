«Ман Сити» — «Севилья»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча за Суперкубок Европы!

Сегодня, 16 августа, пройдёт матч Суперкубка Европы «Манчестер Сити» — «Севилья». Начало — в 22:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.

Первый еврокубковый трофей сезона! «Горожане» подходят к матчу явными фаворитами, но Гвардиола и компания уже успели упустить Суперкубок Англии. «Севилья» проиграла в первом матче Примеры, но Мендилибару не впервой удивлять фаворита. Кто завоюет Суперкубок Европы?

Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Севилья».