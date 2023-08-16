Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на матч за Суперкубок УЕФА

«Манчестер Сити» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на матч за Суперкубок УЕФА
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья».

Ставка: обе забьют за 2.04.

«Манчестер Сити» и «Севилья» определят победителя Суперкубка УЕФА. Кажется, конечно, что здесь без вариантов англичане должны выигрывать. Но я всё-таки считаю, что тут не всё так просто.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, «Манчестер Сити» всё ещё выглядит сильнейшей командой Европы. После требла покинули клуб Марез и Гюндоган. Однако примкнули к стану «горожан» Ковачич и Гвардиол. Так что в качестве команда сильно не потеряла. Правда, сломался у «Сити» Де Брёйне. Но Гвардиола так построил команду, что потеря одного игрока ещё не так сильно сказывается на выступлении всего коллектива.

Суперкубок УЕФА - 2023 . Финал
16 августа 2023, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Севилья
Севилья, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Севилья» же по всем параметрам сегодня является аутсайдером. Клуб провалил прошлый розыгрыш Ла Лиги, финишировал очень низко. В новом сезоне севильцы тоже начали с поражения, хотя состав у них довольно приличный, несмотря на желание владельцев всех продать.

Я буду отталкиваться от того, что это, по сути, кубковый матч. Всё решается за 90 минут. В таких играх «Севилья» как раз и сильна. Да, в прошлом розыгрыше Примеры далеко не всё получалось, но в Лиге Европы всё-таки победили ведь. А «горожане» пару недель назад в похожей ситуации проиграли «Арсеналу» в Суперкубке Англии.

Так что я рискну и предположу, что «Севилья» доставит проблемы в обороне англичанам. Ставлю на то, что обе команды забьют», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

«Бавария» вновь рассматривает кандидатуру Де Хеа.

«Ахмат» может пригласить Юрана на пост главного тренера.

Карпин опроверг слухи о том, что мог возглавить «Спартак» после ухода Федуна.

Норвежец не устаёт забивать:
«Ман Сити» — «Севилья». Эрлинг Холанд наслаждается хаосом
«Ман Сити» — «Севилья». Эрлинг Холанд наслаждается хаосом
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023