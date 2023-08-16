«Манчестер Сити» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на матч за Суперкубок УЕФА

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья».

Ставка: обе забьют за 2.04.

«Манчестер Сити» и «Севилья» определят победителя Суперкубка УЕФА. Кажется, конечно, что здесь без вариантов англичане должны выигрывать. Но я всё-таки считаю, что тут не всё так просто.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, «Манчестер Сити» всё ещё выглядит сильнейшей командой Европы. После требла покинули клуб Марез и Гюндоган. Однако примкнули к стану «горожан» Ковачич и Гвардиол. Так что в качестве команда сильно не потеряла. Правда, сломался у «Сити» Де Брёйне. Но Гвардиола так построил команду, что потеря одного игрока ещё не так сильно сказывается на выступлении всего коллектива.

«Севилья» же по всем параметрам сегодня является аутсайдером. Клуб провалил прошлый розыгрыш Ла Лиги, финишировал очень низко. В новом сезоне севильцы тоже начали с поражения, хотя состав у них довольно приличный, несмотря на желание владельцев всех продать.

Я буду отталкиваться от того, что это, по сути, кубковый матч. Всё решается за 90 минут. В таких играх «Севилья» как раз и сильна. Да, в прошлом розыгрыше Примеры далеко не всё получалось, но в Лиге Европы всё-таки победили ведь. А «горожане» пару недель назад в похожей ситуации проиграли «Арсеналу» в Суперкубке Англии.

Так что я рискну и предположу, что «Севилья» доставит проблемы в обороне англичанам. Ставлю на то, что обе команды забьют», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

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