«Ман Сити» — «Севилья»: прогноз Виктора Гусева на матч Суперкубка УЕФА 16 августа

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Суперкубка Европы «Манчестер Сити» — «Севилья».

Ставка: обе забьют за 1.97.

«Манчестер Сити» завоевал Лигу чемпионов, а «Севилья» выиграла Лигу Европы. Обе команды в финалах обыграли итальянские клубы. Однако сезон для них сложился разным образом. «Манчестер Сити» сделал требл и выиграл почти всё, что можно. «Севилья» завершила чемпионат Испании лишь на 12-м месте. Но это еврокубковый боец, а «Манчестер Сити» впервые сыграет за Суперкубок УЕФА. До этого Пеп Гвардиола дважды брал трофей с «Барселоной».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Сити» не нуждается в представлении. У «Севильи» техничная команда. Соперникам предстоит всего одна игра, в которой всё возможно. До этого команды сыграли четыре очных матча в Лиге чемпионов. Во всех поединках победу праздновали англичане. Да, «Севилья» проиграла четырежды, но в трёх встречах сумела забить. «Манчестер Сити» уже проиграл один трофей, уступив в Суперкубке Англии «Арсеналу». Но в АПЛ горожане начали с победы благодаря дублю Холанда, не заметив «Бёрнли».

Думаю, что не стоит напоминать, что «Севилья» семь раз выиграла Лигу Европы, за ними есть определённый командный опыт. К тому же испанцы уже брали Суперкубок УЕФА. Поэтому дать бой «Манчестер Сити» Севилья сможет. Не удивлюсь, если забитыми голами сумеют отметиться обе команды», — сказал Гусев.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

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