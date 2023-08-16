«Манчестер Сити» — «Севилья»: ставка Романа Павлюченко на игру за Суперкубок УЕФА

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.05.

«Манчестер Сити» и «Севилья» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Несмотря на то что команды выиграли главные европейские турниры в прошлом сезоне, по уровню они сейчас слишком различаются.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После требла «Манчестер Сити» не сумел завоевать ещё один трофей. В матче за Суперкубок Англии «горожане» обидно уступили «Арсеналу», ведя в счёте всё основное время. Свою злость подопечные Гвардиолы выместили в 1-м туре АПЛ на «Бёрнли» — 3:0. Там абсолютно без шансов для новичка лиги было.

А вот если бы не победа в Лиге Европы, то «Севилья» бы точно не записала прошлый сезон в копилку успешных. Ведь в таблице Ла Лиги команда финишировала ниже середины, хотя мы привыкли её видеть неподалёку от «Барселоны», «Реала» и «Атлетико». В новом розыгрыше севильцы тоже стартовали с неудачи — 1:2 от «Валенсии».

Матч командных видов спорта: Суперкубок УЕФА — 2023. Манчестер Сити — Севилья, 16.08.2023 (ID: 1127575)

Клубы находятся в совершенно разных ситуациях. Помимо прочего, «Севилья» ещё и испытывает проблемы с финансами. «Ман Сити» же не на что жаловаться. Да, клуб потерял нескольких игроков основы, однако и приобрёл он неплохих футболистов.

Думаю, тут у «Севильи» шансов нет. «Горожане» уже упустили один трофей на старте этого сезона. Сейчас команда Гвардиолы выиграет в доминирующей манере. Ставлю на азиатскую фору (-1.5) на «Манчестер Сити», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

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