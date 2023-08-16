«Ман Сити» — «Севилья»: во сколько играют, где смотреть матч Суперкубка УЕФА, прогнозы

16 августа состоится долгожданный матч за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и чемпионом Лиги Европы «Севильей». Начало игры — в 22:00 мск. Встречу за Суперкубок между «Манчестер Сити» и «Севильей» покажут в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение английскому клубу: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.39. Успех «Севильи» оценён экспертами в 9.90. Ставки на ничью принимаются за 5.50. На победу «горожан» с точным счётом 2:0 можно поставить за 7.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

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