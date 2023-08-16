Представляем вашему вниманию прогноз на матч Суперкубка Европы «Манчестер Сити» – «Севилья».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 3.85.

Суперкубок УЕФА назначен на середину неделю после выходных, на которых прошёл 1-й тур в чемпионатах Англии и Испании. Обе соперничающие команды сыграли свои матчи в пятницу. «Манчестер Сити» без проблем разобрался с поднявшимся из Чемпионшипа «Бёрнли» (3:0). Два гола забил Эрлинг Холанд, который обозначил свои амбиции получить вторую “Золотую бутсу” подряд.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Матч с «Бёрнли» омрачила травма Кевина Де Брёйне. Полузащитник пропустил всю предсезонную подготовку из-за повреждения, полученного в финале Лиги чемпионов и вышел на замену только в проигранной игре за Суперкубок Англии с «Арсеналом» (1:1, 1:4 пен).

«Севилья» потратила на подготовку к сезону куда больше времени, чем «Манчестер Сити». Подопечные Хосеа Луиса Мендилибара сыграли девять товарищеский матчей, один из которых носил статус Кубок Вызова и был игрой с обладателем Южноамериканского кубка – «Индепендьенте дель Валье» из Эквадора. Встреча закончилась победой «Севильи» в серии пенальти. Этот матч стал первым из семи подряд встреч, в которых андалузцы забили не более одного мяча, в том числе в игре 1-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:2).

Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «горожан» с разницей минимум три мяча. В минувшем сезоне «Ман Сити» забил семь мячей в двух матчах в ворота «Севильи» и пять мячей за две игры с другой испанской командой – «Реалом». Разница в классе даст о себе знать.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

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