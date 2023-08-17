Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Бешикташ» – «Нефтчи».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40.

«Нефтчи» провёл не самый плохой матч в Баку по качеству, но всё равно была заметна разница в классе команд. У азербайджанского клуба пока не всё хорошо на старте сезона – ему не удаётся войти в ритм, что сказывается и на реализации, и на надёжности в обороне. В пяти первых матчах нового сезона во всех турнирах «Нефтчи» одержал лишь одну победу над скромным «Железничаром», при этом даже в двух турах чемпионата Азербайджана гости остались без побед.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Стоит отметить, забивают они стабильно, лишь в одной игре на данном отрезке покинув поле без голов. Впрочем, активность впереди справиться с нынешним «Бешикташем» не поможет. Хозяева сейчас в великолепной форме – они не проигрывают в 20 официальных матчах подряд. На этом отрезке у подопечных Шенола Гюнеша 16 побед. Важно, что «Бешикташ» провёл отличную предсезонную подготовку, все лидеры в строю и успели набрать неплохую форму.

В то же время хозяева не пытаются играть безрассудно, полагаясь только на нападение, в трёх из четырёх матчах они выигрывали с разницей всего в два гола. Нынешний отрыв не позволяет фавориту чувствовать себя спокойно, поэтому дома он будет стремиться к победе. Возьмём тотал больше 3.5 мяча за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 29.25.

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