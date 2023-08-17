Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Цинциннати Александр Зверев — Даниил Медведев.

Ставка: победа Даниила Медведева с форой (-2.5) гейма за 1.78.

Александр Зверев по ходу турнирной дистанции не отличается стабильностью. Немец российского происхождения выиграл в 34 из 53 матчей, но лишь раз включался в борьбу за титул — на Hamburg European Open. Вероятно, в Гамбурге поддержка публики помогла Звереву выиграть первый титул в сезоне, обыграв в финале Ласло Джере со счётом 2:0 (7:5; 6:3).

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для Даниила Медведева сезон складывается успешнее. Первая ракетка России выиграл в пяти из шести финалов. Правда, все победы пришлись на первую половину сезона. На последнем отрезке россиянин также не впечатляет результатами — лишь на одном из пяти последних турниров он дошёл до финальной стадии — в полуфинале Уимблдона проиграл Карлосу Алькарасу со счётом 3:6; 3:6; 3:6.

К старту в Цинциннати Медведев подошёл после сенсационного поражения от Алекса де Минора в третьем круге «Мастерса» в Торонто — 6:7; 5:7, но уверенной победой над 16-й ракеткой ATP Лоренцо Музетти в первом круге (6:3; 6:2) россиянин показал, что жаждет реабилитироваться за последнюю неудачу. Рекомендуем ставку на победу Даниила Медведева с форой (-2.5) гейма за 1.78.

Экспресс с коэффициентом 29.25.

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