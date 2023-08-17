Прогноз на игру турнира в Цинциннати Карлос Алькарас — Томми Пол

Представляем вашему вниманию прогноз на матч турнира в Цинциннати Карлос Алькарас — Томми Пол.
Ставка: победа Карлоса Алькараса с форой (-3.5) гейма за 1.79.
Карлос Алькарас демонстрирует впечатляющие результаты по ходу сезона. Суммарно он провёл 56 матчей, из которых 51 раз выходил в качестве победителя, выиграв шесть титулов. Последний трофей был выигран на травяном мэйджоре — в финале Уимблдона испанец обыграл Новака Джоковича со счётом 3:2 (1:6; 7:6; 6:1; 3:6; 6:4).
В Цинциннати Алькарас стартовал с тяжёлой победы над Джорданом Томпсоном, обыграв австралийского теннисиста за 3 часа и 2 минуты со счётом 2:1 (7:5; 4:6; 6:3). В предстоящей встрече он постарается выступить увереннее, а дополнительной мотивацией послужит жажда реванша. Напомним, в третьем круге National Bank Open американец подвёл черту под 16-матчевой победной серией испанца.
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С учётом того, что на хардовых кортах в текущем сезоне Карлос Алькарас выиграл 64% первых подач при 74% точности ввода, он должен справляться с Томми Полом. Рекомендуем ставку на победу Карлоса Алькараса с форой (-3.5) гейма за 1.79.
Экспресс с коэффициентом 29.25.
Циципас пожаловался на жужжавшую женщину в матче турнира в Цинциннати.
6 из 7 российских теннисисток проиграли в первом круге турнира в Цинциннати.
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