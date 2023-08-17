Представляем вашему вниманию прогноз на отборочный матч Лиги конференций «Динамо» Киев — «Арис».

Ставка: победа «Динамо» Киев за 1.90.

Киевское «Динамо» под руководством Александра Шовковского продемонстрировало неплохие результаты на финише прошлого розыгрыша УПЛ, набрав 19 очков из 24 возможных. Однако из-за осечек в первых матчах весенней части столичный клуб завершил сезон лишь на четвёртой строчке турнирной дистанции и впервые за девять лет не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Новый розыгрыш УПЛ бело-синие начали с двух крупных побед над «Минаем» (4:2) и «Оболонь-Бровар» (4:2). Однако три пропущенных мяча от андердогов вскрыли проблемы команды Мирчи Луческу в обороне. Киевляне позволяют соперникам активничать у собственной штрафной и угрожать воротам, заставляя Георгия Бущана регулярно вступать в игру. Во многом из-за этих проблем дебют киевлян в Лиге конференций получился неудачным — проиграли «Арису» (0:1). В ответной домашней встрече подопечные Луческу постараются реабилитироваться, и опыт Андрея Ярмоленко может быть кстати, как и поддержка трибун.

Рекомендуем ставку на победу «Динамо» Киев за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 29.25.

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