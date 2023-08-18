«Рубин» — «Крылья Советов»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов».

Ставка: ничья за 3.70.

«Рубин» и «Крылья Советов» сыграют в рамках пятого тура РПЛ. Обе команды не лучшим образом стартовали в сезоне. Но все-таки самарцы сейчас выступают чуть лучше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рубин», конечно, провалил старт сезона. Ни одной победы казанцы не смогли добыть. Только дважды команда не проиграла – 2:2 с «Локомотивом» и 1:1 с «Оренбургом». Но в последнее время подопечные Рашида Рахимова только уступали, еще и не забивали – 0:3 от «Ростова» и 0:1 от «Локомотива».

«Крылья Советов» тоже, конечно, стартовали в новом сезоне не так удачно, как рассчитывали. Но и поражений у самарцев много не было. Дважды коллектив Осинькина сумел обыграть «Ростов» (5:1) и «Ахмат» (2:1). Также неплохой футбол «Крылья» показали в матчах с «Динамо» (3:3) и с «Локомотивом» (1:1). Особенно можно выделить выступление команды в матче с «железнодорожниками», когда самарцы могли легко победить и со счетом 2:0, и 3:0. Но «Локомотиву» просто очень повезло.

Да, «Крылья Советов», может быть, стабильно очки и не набирают. Но и сплошных поражений у самарцев нет. Довольно уверенно выступает коллектив. «Рубин» на его фоне выглядит не так уверенно. Однако казанцам уже отступать некуда – нельзя снова проигрывать, особенно, у себя дома. Ставлю тут на ничью все-таки», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

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