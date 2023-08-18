«Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз Дарьи Мироновой на игру чемпионата России

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.77.

«Крылья» начали сезон потрясающе: к 5-му туру у них нет поражений, две победы и две ничьих. Это выше всех похвал. Их расписание нельзя назвать простым: уже встречались с московскими грандами «Динамо», 3:3, и «Локомотивом», 1:1, а также провели какой-то фантастический матч с «Ростовом» с победой 5:1. Хорошо себя проявляет Бенхамин Гарре, уже успевший отличиться два раза. Молодой 19-летний Салтыков тоже производит отличное впечатление. Если команда продолжит играть в таком же ключе, то у многих ребят появятся шансы перейти в более крупные клубы. В том числе и у одного из главных творцов команды тренера Игоря Осинькина.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рубин» разочаровывает: всего два очка в четырёх матчах при ужасной игре в обороне. Не видно, за счёт чего команда может прибавить, пока в игре брак и мрак. Тяжело даже кого-то выделить с положительной стороны. Пока что команде не хватает целостности на поле, много суеты без продуктивности.

В матче с «Крыльями», если Рубин хочет на что-то рассчитывать, то в первую очередь нужно обратить внимание на игру в обороне и перестать допускать детские ошибки. В противном случае команда Рахимова снова останется без набранных очков. Но «крылышки» на лету и на ходу, склоняюсь в сторону продолжения хорошей серии этой команды. Остановлюсь на успехе «Крыльев», — сказала Миронова.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

УЕФА назвал трёх претендентов на звание «Тренер года».

«Арсенал» хочет продлить контракт с Эдегором.

Слуцкий: без нас с Дзюбой все телеграм-каналы закроются.