«Рубин» — «Крылья Советов»: ставка Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Крылья Советов» в 5-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.08.

«Очень важная игра для «Рубина», который не одержал ещё ни одной победы в этом сезоне. Были близки с тем же «Локомотивом», с «Оренбургом» неплохая игра была. Но в последних встречах всё очень плохо. Почти ничего не создали с «Локомотивом» в кубковой встрече, проиграли без шансов «Спартаку» и «Ростову». Тут уже надо срочно набирать очки, иначе Рахимову будет сложно удержаться на своём месте. В принципе, в атаке дома казанцы могут что-то создавать. Есть хороший высокорослый форвард, умеющий цепляться, сбрасывать, есть хорошая зона подбора. Да и мотивация дома после серии неудач будет запредельной.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Самара провела просто шикарный матч с «Локомотивом» в Москве. Для меня до сих пор загадка, как могли не выиграть. И пенальти не забили, и всё-таки повели в концовке, но умудрились пропустить после дальнего удара на последних секундах. Гигантское преимущество было, уйму шансов не реализовали. Очень обидно «Крыльям». Но, на мой взгляд, у Осинькина всё под контролем, поэтому самарцы и дальше будут готовы показывать такой роскошный футбол впереди, тем более Гарре пока не уходит, молодые себя здорово проявляют. Сзади могут быть проблемы. Всё-таки Солдатенков и Евгеньев – нестабильные защитники. А Ломаев порой чудит.

Думаю, шансы выше у гостей. Но я бы остановился на варианте «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Казани некуда отступать, надо искать шансы впереди, а Самара просто очень сильна в атаке. За четыре тура 11 мячей забили, а могли и больше», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

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