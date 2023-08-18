Прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Шеффилд Юнайтед»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч АПЛ «Ноттингем» – «Шеффилд».

Ставка: победа «Ноттингема» за 1.89.

Этим летом «Ноттингем» на трансферном рынке вёл себя скромно. Стив Купер уже собрал костяк своей команды и вносил только финальные штрихи. 1-й тур для его команды сложился неудачно, но минимальное поражение от «Арсенала» ещё не так плохо, как могло бы быть, «канониры» наиграли на то, чтобы выиграть крупнее и наверняка пожалели о продаже Мэтта Тёрнера в «Ноттингем». Американский вратарь сразу отлично зарекомендовал себя.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Шеффилд» начал сезон просто отвратительно. Команда крайне нуждалась в усилении, а вместо этого продала двух лидеров. У «клинков» и так было очень мало игроков, которые могли бы потянуть уровень элиты, а теперь их стало ещё меньше. Подписание Хамера очень хороший ход, но этого всё ещё мало, чтобы избавиться от статуса одного из главных аутсайдеров сезона.

«Клинки» сейчас не готовы к АПЛ, неудивительно, что даже в матче с другим аутсайдером они считаются явным андердогом. За счёт хорошей обороны «Шеффилд» может создать проблемы «Ноттингему», но вряд ли этого будет достаточно для того, чтобы набрать первые очки. Поставить на победу «Ноттингема» можно за 1.89.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

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