Прогноз на матч чемпионата Испании «Мальорка» — «Вильярреал»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Мальорки» с форой (0) за 2.05.

«Мальорка» хорошо подготовлена к очередному сезону Примеры. Команда находится на пике формы, игроки набрали высокие физические кондиции. Принесли плоды упорные отработки на сборах стандартных положений. Важный гол, который спас ничью в матче 1-го тура с «Лас-Пальмасом» (1:1), подопечные Агирре забили после оригинального розыгрыша углового. Отметим образцовый порядок в защите у хозяев поля.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Вильярреал» переживает сложный период. В межсезонье команду покинули лидеры и системообразующие игроки Джексон («Челси»), Торрес («Астон Вилла») и Чуквезе («Милан»). Из-за этого рухнула система, которую выстроил в минувшем сезоне тренер Сетьен. Необходимо быстро создать новую команду, но новички уступают по уровню ушедшим футболистам. Дисбаланс привёл к поражению в 1-м туре от «Бетиса» со счётом 1:2. Победный гол соперник забил в добавленное время, когда игроки «Вильярреала» заметно устали и потеряли концентрацию.

Наставники команд предпочитают действовать в невысоком темпе. Если Сетьен строит игру на контроле мяча, то его соперник Агирре наверняка применит контратакующую модель. Отметим, что «Мальорка» в 2023 году проиграла только один домашний матч (восемь побед и три ничейных исхода). Рекомендуем изучить ставку на победу «Мальорки» с форой (0) за коэффициент 2.05.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

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