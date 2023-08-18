Прогноз на матч Лиги 1 «Метц» — «Марсель»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Франции «Метц» — «Марсель».

Ставка: победа «Марселя» с форой (-1) за 1.98.

«Метц» провёл очень хорошую подготовку к сезону, и казалось, что он не должен потеряться в первых турах, но реальность оказалась другой. «Ренн» без малейших проблем разобрал на части команду Ласло Болони, указав на все её проблемы. Дома «Метц» должен сыграть лучше, тем более что соперник будет уставшим после Лиги чемпионов, но не факт, что это поможет хозяевам победить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Марсель» начал сезон с тяжёлой победы над «Реймсом» в Лиге 1 и провала в Лиге чемпионов, где провансальцы в квалификации вылетели от первого же соперника, греческого «Панатинаикоса». Явно не такого поворота событий ждали боссы клуба, когда приглашали Марселино. Теперь тренеру нужно пытаться хоть как-то исправить ситуацию и снизить градус критики.

Гости хоть и будут немного уставшими, зато они будут злыми после обидного поражения. Плюс «Марсель» явно превосходит соперника в уровне игроков, да и в уровне футбола тоже. Родные стены не помогут «Метцу» избежать поражения и, возможно, не минимального. Можно поставить на победу «Марселя» с форой (-1) за 1.98.

Экспресс с коэффициентом 18.27.

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