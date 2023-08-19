«Балтика» – «Урал»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – «Урал» в 5-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Урал» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.

«Балтика» у себя дома сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Урал» — одна из самых организованных, если не самая организованная команда на старте сезона. Браво Гончаренко! Очень качественный, сбалансированный футбол, независимо от состава, независимо от турнира, где играет «Урал». И победы над ЦСКА и «Спартаком» в чемпионате не выглядят случайными. Неудивительно, что «Урал» идет в группе лидеров РПЛ в начале этого сезона. Плюс команда поверила в свои силы, выглядит очень надежно. Хорошо команда готова физически. И даже несмотря на то что сейчас «Урал» играет на выезде против «Балтики», которая пока единственный свой домашний матч выиграла у «Факела», я думаю, что у «Урала» есть все ресурсы и возможности, чтобы не проиграть.

«Балтика» 2 победы одержала на выезде в Кубке России, была также домашняя — над «Факелом», где откровенно повезло. Там «Балтика» на победу, как кажется, не наиграла, но так сложилось.

Как сложится здесь? Все-таки «Урал» поразнообразнее, пофункциональнее, чем нынешний «Факел». И поэтому «Балтике» будет сложно, ее будет шатать из стороны в сторону. Я думаю, что прекрасно это понимает и сам Игнашевич. Поэтому важно даже «Балтике» в этом матче не проиграть. А у «Урала», как я сказал, есть все ресурсы для того, чтобы не уступить в этом матче.

Мой прогноз — «Урал» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 1,97. Обе команды – организованные, вряд ли мы увидим большое количество забитых мячей», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

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