«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.39.

«Тоттенхэм» примет дома «Манчестер Юнайтед» во втором туре чемпионата Англии. Думаю, гости тут увезут к себе домой три очка.

Конечно, один из главных трансферов Англии этим летом – уход Харри Кейна в «Баварию». Такой переход не мог не ослабить команду – англичанин был ее главным активом и капитаном. Без него «шпорам» будет тяжело. Собственно, без Харри команда уже потеряла очки в первом туре АПЛ с «Брентфордом» — 2:2. Сейчас подопечным Ангелоса Постекоглу будет еще тяжелее, я уверен.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ман Юнайтед» многих неприятно удивил в первом туре АПЛ. Казалось бы, основные игроки не проданы, есть несколько хороших приобретений. Соперник в первом матче сезона подходящий – «Вулверхэмптон», недавно сменивший тренера. Однако доминирующей виктории «красных дьяволов» мы не увидели. Более того, была близка команда тен Хага к тому, чтобы и вовсе сыграть вничью с «волками». Но на последних минутах МЮ сумел отбиться от атак противника — 1:0 по итогу.

Да, «Юнайтед» не оформил убедительной победы в первом туре. Но, как по мне, это только сильнее мотивирует гостей сейчас. «Тоттенхэм» же находится не в той форме, чтобы противостоять столь сильному сопернику. Ставлю на победу «Манчестер Юнайтед», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

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