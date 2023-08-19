«Динамо» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ 19 августа

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Нас ждет суперматч, братское дерби – «Динамо» — ЦСКА. Совсем недавно мы видели братский Кубок с очень любопытными челленджами, форматом и всему привходящему к отношениям «Динамо» и армейского клуба.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас матч официальный, и наконец-то «Динамо» сыграло на ноль с Марцелом Личкой. Наконец-то Антон Шунин сыграл свой сотый сухой матч за «Динамо», причем это произошло в юбилейной 350-й игре. И «Динамо» почувствовало, наверное, какую-то определенную уверенность. Эта победа над удачей, что признают сами футболисты, в Петербурге, как-то команду раскрепостила. Может быть, чуть мешает «Динамо» при подготовке к матчу вот эта история с Захаряном — то он не тренируется с командой, то он возвращается к тренировкам. Из-за того, что окончательно оформить переход в «Реал Сосьедад» не удается. Может быть, это я только допускаю. Но «Динамо» бежит, у «Динамо» хороший подбор игроков, об этом и так всем известно и все понятно, но проблемы в обороне остаются. «Балтика» хоть и ничего не забила, но могла забить и играла лучше, чем «Динамо» в первом тайме. Но индивидуальное мастерство динамовцев не подвело во второй половине встречи.

ЦСКА пока без трансферов, пока только потери. Бахтиер Зайнутдинов, насколько я понимаю, договорился с «Бешикташем». Не исключено, что в этом матче он не сыграет. Вернулся Обляков. Что-то пробует, как мы видим, Федотов выжимать, и получается у него с помощью молодых ребят из академии. И тут надо поаплодировать тренерскому штабу ЦСКА. Никто не ноет, никто не плачется, что нет трансферов.

У «Динамо» крен больше в атакующий футбол, у ЦСКА хорошая оборона и неплохая атака. Я думаю, что «Динамо» обязательно пропустит, но поверить, что «Динамо» не забьет, тоже было бы, наверное, неправильно. Поэтому самый реальный прогноз на эту игру, и он напрашивается, обе забьют за коэффициент 1,60. Можно пойти дальше, можно усилиться, взять вариант обе забьют и тотал больше 2,5. Это ваш выбор. Но основа, от чего отталкиваемся, фундамент – это вариант обе забьют на братское противостояние «Динамо» – ЦСКА. Смотрим футбол, болеем за нашу ставку», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

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