«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Манчестер Сити» в один гол за 3.10.

«Во 2-м туре АПЛ сойдутся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Да, ещё несколько лет назад о шансах «сорок» не было бы и смысла говорить. Однако за годы ситуация изменилась. «Горожанам» тут точно будет не так просто.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ньюкасл» в 1-м туре встречался с равным соперником, тоже претендующим на борьбу за топ-6 – с «Астон Виллой». Однако в итоге их встречу точно нельзя назвать равной. «Сороки» разгромили противника, забив ему пять мячей – 5:1. На удивление сразу же влился в команду итальянец Тонали. Посмотрим, как подопечные Эдди Хау пойдут дальше.

«Манчестер Сити» в доминирующей манере разгромил «Бёрнли» в 1-м туре – 3:0. Однако в том матче получил травму и выбыл надолго Кевин Де Брёйне. Да, у «горожан» в составе хватает качественных футболистов. Но всё-таки бельгиец был одним из лидеров. Без него подопечным Гвардиолы точно будет сложнее.

Собственно, проблемы начались у «Сити» уже через несколько дней после старта АПЛ. Клуб принимал участие в матче за Суперкубок УЕФА и едва его не проиграл. Хотя у англичан был далеко не самый тяжёлый соперник – «Севилья». Однако испанцы сумели оказать сопротивление действующему победителю Лиги чемпионов. Трофей достался Гвардиоле и его подопечным только после серии пенальти.

В общем, «Ман Сити» точно будет тяжело в этом матче. Помимо того, что «Ньюкасл» — достаточно сложный соперник, «горожане» ещё и будут играть через несколько дней после Суперкубка УЕФА. Так что если подопечные Гвардиолы тут и выиграют, то точно не сделают это с отрывом в счёте», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

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