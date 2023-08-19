«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на игру 2-го тура АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «МЮ».

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.93.

«1-й тур АПЛ уже намекнул, что этот турнир будет особенным. Многие команды поменяли тренеров, многие поменяли вратарей, многие поменяли нападающих. Вот, например, «Тоттенхэм» — там и тренер новый, и нападающие теперь другие, потому что Гарри Кейн, ну вы знаете, уже не выиграл свой первый трофей, это произошло в Германии. Ну, там ещё всё наладится. А вот «Тоттенхэм» показал, что пока ещё не решена проблема баланса в обороне, и вы видели, как команда играла плохо. Атака никуда не делась, смогли же забить они два мяча. Думаю, что «Тоттенхэм» будет веселить нас весь сезон, потому что меняется стратегия после Конте, теперь Постекоглу — это совсем другая песня. Конте я беру в общем как человека, который принёс с собой целый жанр футбола. Поэтому посмотрим, что будет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Манчестера» своя беда. Сейчас пока идёт настройка состава под Онана, под ещё непонятного нападающего. Когда выйдет Хойлунн, не совсем очевидно, скорее всего, в начале сентября. Рашфорд — это точно не девятка. «МЮ» тоже надо найти свою игру. Ну, вы видели, как страдал «Юнайтед» только что на своём поле с «Вулверхэмптоном», хотя казалось, что там всё будет идеально, быстро, больно и много, но этого не случилось — и «Манчестер» с трудом выиграл при плохой игре. Но всё-таки получил три очка.

Думаю, что в этой игре будет весело, потому что одни в обороне пока не слишком уж хороши. Онана там наспасался, да и Ван-Биссаке пришлось быть героем. Другие в обороне точно небезупречны. Вы видели, как два мяча им залетели. Но атака и там будет феерить.

«Манчестер» комфортно играет против «Тоттенхэма». В последних пяти матчах эта команда не проигрывает, более того, регулярно забивает. Как минимум два мяча в последних матчах обязательно «Тоттенхэм» пропускает от «Юнайтед». Поэтому я думаю, что здесь будет много мячей, но развязка во втором тайме. Первый будут бегать, первый будут смотреть, какая стратегия, тактика. А во втором тайме, когда пойдут ошибки, когда будет достаточно неточностей, будут голы. Собственно, это подтвердил и 1-й тур. Поэтому самый результативный тайм в этом матче – второй. Вот мои размышления по поводу игры «Тоттенхэма» и «Юнайтед» в Лондоне», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 15.00.

«Карабах» предложил Лунёву контракт на два года.

В «Ахмате» связали отставку Ташуева с плохими результатами.

Медведев: прощание Малкома с фанатами «Зенита» обязательно состоится.