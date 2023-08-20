«Спартак» — «Зенит»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча РПЛ!
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Сегодня, 20 августа, пройдёт матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит». Начало — в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Дерби двух столиц в важнейший момент сезона! Чемпион на старте учится играть без Малкома и выглядит неубедительно. Спартаковцы же много забивают, ярко играют в атаке, но в обороне постоянно допускают провалы. Кто окажется сильнее и сделает заявку на чемпионство?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».
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