«Унион» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Унион» – «Майнц».

Ставка: обе забьют за 1.94.

«Матч Бундеслиги, 1-й тур. Опять же, очень сложно проецировать ситуацию с товарищеских матчей, которые команды проводили, на официальный турнир. «Унион» в последнее время зарекомендовал себя командой дерзкой, командой, которая на очень многое способна, особенно в домашних играх. Я думаю, что, конечно, он будет играть от атаки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Майнц» — команда немножко карнавальная, но может воспользоваться тем, что у «Униона» защита не до конца ещё выстроена, к тому же это первый официальный матч сезона, не самое, может быть, хорошее будет взаимодействие у игроков, всё-таки там футболисты не очень высокого класса по мировым меркам.

Поэтому ставка моя – «обе забьют». Мне кажется, что голов должно быть много, может быть, сыграют вничью 1:1, может быть, выиграет «Унион», может быть, даже выиграет «Майнц», но в любом случае, мне кажется, ставить надо на голы. В этой ситуации «обе забьют» с коэффициентом 1.94 — просто прекрасная ставка», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

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