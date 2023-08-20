«Спартак» — «Зенит»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ в Москве

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит».
Ставка: ничья за 3.70.
«Интереснейший матч пройдёт в 5-м туре РПЛ – «Спартак» сыграет с «Зенитом». Оба коллектива находятся не в самой лучшей форме. Но от этого их противостояние будет только интересней, голы точно будут с обеих сторон.
«Спартак» всё-таки не смог долго идти на серии побед в РПЛ. В 4-м туре клуб уступил «Уралу» со счётом 2:3. Совершали красно-белые грубые ошибки. Собственно, были вопросы к команде и до этого, однако подопечные Абаскаля вырывали победы. Чего только стоит их матч с «Пари НН» в Кубке – 5:4. До этого клуб тоже не провёл ни одной игры, не пропуская.
«Зенит» начинает выбираться из небольшого кризиса, в который он попал после ухода Малкома. Команда выиграла в двух последних матчах – 2:0 с «Факелом» и 1:0 с «Крыльями Советов». В условиях меняющегося состава питерцы играют прагматично, но это даёт свои плоды. Ещё свежи воспоминания сине-бело-голубых об игре с «Динамо» — 2:3.
В общем, матч очень важен для обоих соперников. По сути, это почти чемпионская игра, потому что на финише именно очки, заработанные в таких матчах, будут иметь значение. Да и турнирное положение сейчас довольно интересное. Ведь, победив, «Спартак» довольно сильно оторвётся от соперника. А у «Зенита» как раз будет возможность сравняться с красно-белыми в случае виктории.
Я тут точно жду голов. Обе команды активны в атаке. «Спартак» хотя и играет дома, но он довольно слаб в защите. Так что голы будут, но победителя противники не определят, я считаю. Будет результативная ничья», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
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