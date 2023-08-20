«Бетис» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Бетис» – «Атлетико» во 2-м туре Примеры сезона-2023/2024.
Ставка: обе забьют за 1.87.
«Обе команды с побед начали чемпионат Испании. «Бетис» выиграл на выезде у очень сильного «Вильярреала», забив на последних секундах добавленного времени. «Атлетико» обыграл соперника попроще – «Гранаду». Там возникли проблемы, в какой-то момент «Гранада» счёт сравняла, но мадридцы дожали в своём стиле.
Здесь «Атлетико», на мой взгляд, фаворит. У них очень сильная группа атаки, да и центр поля. Но оборона по-прежнему не выйдет в оптимальном составе. И по первой игре сзади возникали сложности, пропустили мяч дома. А здесь выездная встреча с играющей командой, умеющей создавать моменты даже первым номером. Правда, «Бетис» пока без Фекира, но зато Иско попробует стать новым лидером. Они с Виллианом Жозе могут создавать моменты буквально вдвоём, тем более что трёх ключевых защитников не будет у соперника.
Ставлю на «обе забьют», учитывая все сложности с составом у гостей. Сами они могут забить любому сопернику при наличии Гризманна, Депая и Мораты», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
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