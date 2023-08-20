«Барселона» — «Кадис»: прогноз Егора Титова на игру Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футбол Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Кадис» во 2-м туре Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 2.15.

«Барселона» не сумела победить в стартовом туре – всего лишь ничья с «Хетафе» (0:0). Честно говоря, я ждал, что будут проблемы на этом выезде, соперник там очень колючий, но мне казалось, что каталонцы своё забьют. Не вышло, возможно, из-за удаления.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но дальше «Барсе» терять очки уже нельзя, тем более играя дома с «Кадисом». Да, матч не на «Камп Ноу», но к этому нужно привыкать, там реконструкция. Это не должно влиять на настрой и мотивацию команды Хави. Свои очки против такого соперника надо забирать, тем более «Кадис» славится тем, как он дома цепляется и борется.

Считаю, что мастерства игроков «Барселоны» должно хватить даже для крупной победы. Ставлю на «Барсу» с форой (-2)», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

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