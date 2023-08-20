«Барселона» — «Кадис»: прогноз Егора Титова на игру Примеры

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футбол Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» – «Кадис» во 2-м туре Примеры сезона-2023/2024.
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 2.15.
«Барселона» не сумела победить в стартовом туре – всего лишь ничья с «Хетафе» (0:0). Честно говоря, я ждал, что будут проблемы на этом выезде, соперник там очень колючий, но мне казалось, что каталонцы своё забьют. Не вышло, возможно, из-за удаления.
Но дальше «Барсе» терять очки уже нельзя, тем более играя дома с «Кадисом». Да, матч не на «Камп Ноу», но к этому нужно привыкать, там реконструкция. Это не должно влиять на настрой и мотивацию команды Хави. Свои очки против такого соперника надо забирать, тем более «Кадис» славится тем, как он дома цепляется и борется.
Считаю, что мастерства игроков «Барселоны» должно хватить даже для крупной победы. Ставлю на «Барсу» с форой (-2)», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 12.60.
Джикия раскритиковал футболистов, уезжающих в чемпионат Саудовской Аравии.
Гафин: Чавес делает многое, чтобы он сумел перейти в «Динамо».
Мостовой: ЦСКА нужно усиливать состав, у армейцев не хватает игроков.
- 20 августа 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 18 августа 2023
-
23:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00