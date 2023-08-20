«Барселона» — «Кадис»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Кадис».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 1.79.

«Барселона» и «Кадис» сыграют в рамках 2-го тура чемпионата Испании. Конечно, тут о шансах гостей говорить не приходится. Вряд ли каталонцы потеряют очки в этом матче.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» довольно неожиданно потерпела неудачу в 1-м туре нового сезона Ла Лиги. Хотя в матче с «Хетафе» сине-гранатовые бились до последнего. Впрочем, соперник знал, против кого играл, и выступил довольно прагматично, не дав себе забить. В концовке встречи началась ещё и потасовка, был дисквалифицирован Хави по итогам встречи.

Другое главное событие у «Барселоны» не связано с матчем с «Хетафе». Клуб неожиданно покинул Дембеле, с радостью вернувшись во Францию. Да, игрок был одним из ключевых в команде Хави. Впрочем, и без него состав у каталонцев довольно приличный. Летом сине-гранатовые снова подписали несколько перспективных юниоров.

«Кадис» сумел набрать очки в 1-м туре Примеры. Впрочем, в соперниках у него был довольно равный клуб – «Алавес». Так что викторию 1:0 нельзя тут назвать выдающимся результатом. В прошлом сезоне коллектив боролся за выживание в Ла Лиге. Сейчас он, скорее всего, снова будет стараться финишировать не в нижней части таблицы.

Конечно, «Кадис» тут вряд ли даже одно очко наберёт. Да, «Барселона» в 1-м туре уже потерпела неудачу, сыграв вничью с «Хетафе». Но, само собой, это только сильнее разозлит сине-гранатовых, которые теперь намерены добиться разгромной победы», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 12.60.

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